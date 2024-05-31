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Andy Warhol(アンディウォーホル）ブレッドプレート
商品番号 T91836393702
商品名

Andy Warhol(アンディウォーホル）ブレッドプレート
ブランド名 アンディウォーホル
特別価格 税込 13,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンディウォーホルの代表作の「フラワー」のブレッドサイズのプレートです。フランス製になっております。●直径16㎝●リモージュ磁器/フランス製●未使用ですが箱はありません。
http://narcologia.ru/goods/scissoring701196.html
http://narcologia.ru/goods/waveform448117.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture48641.html
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