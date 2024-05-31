

井波彫刻 仏教工芸品 総楠製 極上彫 木彫仏像 風神雷神図一式



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大型高50cm 最大56cm 仏教工芸品 総楠製 井波彫刻 木彫仏像 風神雷神図 ...



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大型高62cm 井波彫刻 仏教工芸品 総楠製 極上彫 木彫仏像 馬頭観音菩薩 ...



仏教工芸品 総楠製 井波彫刻 極上彫 木彫仏像 毘沙門天立像-



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高57cm 仏教工芸品 総楠製 井波彫刻 極上彫 木彫仏像 不動明王三尊立像-



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たくさんの展出品の中に弊店の製品をご覧頂き、ありがとうございます。材質：総楠材サイズ(約):総高270×130×120mm最大32cm×2体総楠は材質が大人しくいい香りがあり、木目が細かく、手で使い込むほど艶と味が深みます。天然木使用のため、それぞれ違った風合いを持ち木目や色が様々です。節や木目が濃く、天然木の味としてご理解をいただければと思います。商品画像の色合いはモニターの設定、環境等により、若干異なる場合がございますのでご了承の上、ご入札下さい。支払い手続きから2～3日で発送落札より２日以内のご連絡をお願い致します。ご不明な点がございましたら、ご入札前にご質問ください。迅速丁寧に対応致します。以上よろしくお願い致します。