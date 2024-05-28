水晶 七福神 松鶴 花台付き 中国美術 中国古玩 古美術品 骨董品 m-85 ...

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当方専門知識がありません、写真よくご確認の上にご入札お願いします。寸法（約）：高さ14cm 幅10cm×幅10cm※花台使用時の高さ。※ライターは付属しません。旧家の整理品です、必要な方に譲ります、トラブルを避けるため、物に詳しい方の購入をお願いします。★商品状態★商品は特に明記のない限り基本的には骨董品・美術品といった古い物、中古品です。状態につきまして、経年に伴う相応の変色や欠け・キズ・スレ・アタリ等あり、特に明記のない限り未使用の商品ではございませんので、この点につきまして十二分にご理解ご納得、備考、写真をよくご覧になった上で購入のほどよろしくお願い致します。状態などの捉え方は様々ですので商品の状態などは画像にてご確認下さい。題名の中は検索用などもありますのでご理解下さい。現状で気に入って下さる方の購入をお待ちしております。発送はゆうパックの予定です。ご了承下さい。また、ご連絡にお時間をいただく場合がございますので予めご了承くださいませ。