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妖怪ウォッチ DX タイプ零 8個
商品番号 V29907919100
商品名

妖怪ウォッチ DX タイプ零 8個
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8個全て発送します。梱包についてはぷちぷちを巻きます。1つ破損してますが、動作に問題はありません。とてもお得なので転売でも利益が出るかと思われます。ぜひご購入お願いします。[検索]アニメ妖怪ウォッチガシャポンレベルファイブガチャガチャミニフィギュアジャンク#妖怪ウォッチ#アニメ#フィギュア#超立体妖怪大辞典#ブシニャン#キュウビ#ウィスパー#2014年#任天堂#ゲーム#アクション#NintendoDS#Nintendo_DS#DS#3DS
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