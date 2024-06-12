hammond ハモンド キーボード XB-2 電子オルガン レトロ ジャンク品

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☆商品の詳細☆■品名・hammondキーボード XB-2ハードケース付■付属品・画像にあるものすべてです。■商品の状態・古い製品ですので、擦り傷、汚れ等あります。・その他外観に目立つダメージはないようです。・動作については通電のみ確認しております。・音出しは環境がないので未確認です。・上記の理由で、ジャンク品での出品とさせていただきます。・ジャンク品扱いですので、NCNRでお願いいたします。・新規の方、評価の低い方は対応できません。・トラブルが多発しているためです。ご了承ください。・商品到着時のトラブルは対応できませんので、運送会社にお問い合わせください。・商品到着時のトラブルも多々ありますのでご了承下さい。※当方素人ですので、ご質問にはできる限り対応させて頂きますが、詳しいご質問にはお答えできない場合がございますのでご了承ください。※ご購入後の質問、発送方法の変更等はお受けできません。事前にご質問をお願い致します。■完品をお求めの方、神経質な方、ルールを守れない方はご購入はお控えください。■落札後、24時間以内のご連絡、ご入金をお願いします。24時間以内にご連絡、ご入金がない場合は落札者様の都合により落札を取り消させて頂きます。トラブルが多発しているためです。ご了承ください。■以上のことをふまえて、ご購入をされた方はすべてご理解頂いたと判断させて頂きます。よろしくお願い致します。☆発送方法☆※宅急便の着払いのみになります。