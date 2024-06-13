山田涼介 3点セット

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商品詳細
Hey!Say!JUMP山田涼介のちびぬいとアクスタです！ちびぬい:ライブのときに撮影で使用しただけなので状態はいいと思います！アクスタ:何回か使用しましたが目立った傷や汚れはないです！一度人の手に渡った物なので神経質な方はご遠慮ください。おまけで15周年の銀テープお付けします！#山田涼介#俺のかわいいはもうすぐ消費期限#Hey!Say!JUMP
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