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BLACKPINK×STARBUCKS　スタバ　コラボ　キーホルダー　カード
商品番号 X31721086076
商品名

BLACKPINK×STARBUCKS　スタバ　コラボ　キーホルダー　カード
ブランド名 スターバックス
特別価格 税込 2,302 円
在庫状況 あり

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商品詳細

台湾のスタバで購入　ショッパー＆シール＆カップホルダー付きカード（ピンク・ノーチャージ）は日本では使用不可　8/1発送予定海外製品につき、気になる方はご遠慮ください。予告なく出品を取り下げる場合がありますのでお早めに。即購入OKBLACKPINKSTARBUCKSコラボチャーム日本未発売
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