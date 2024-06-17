BLACKPINK×STARBUCKS　スタバ　コラボ　キーホルダー　カード

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商品詳細
台湾のスタバで購入 ショッパー＆シール＆カップホルダー付きカード（ピンク・ノーチャージ）は日本では使用不可 8/1発送予定海外製品につき、気になる方はご遠慮ください。予告なく出品を取り下げる場合がありますのでお早めに。即購入OKBLACKPINKSTARBUCKSコラボチャーム日本未発売
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