人間国宝荒川豊蔵志野茶碗裏千家即中斎花押銘「美峰」共箱

種類...茶道具。大ぶりで重厚感がある志野茶碗で、白い釉薬の盛り上りは、美しい雄大な峰の連なりを感じさせます。高さ約9cm、径約13cm。共箱ですが、少しシミがあります。数年前にネットオークションで、荒川豊蔵造と記載してありましたので購入しました。素人ですので真贋は不明です。阪神タイガース優勝おめでとうございます。記念価格で値下げします。25万円を18万円にします。171000円に値下げしました。



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