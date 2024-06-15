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商品詳細
ホットトイズから発売されたキャプテンアメリカと2体セットで販売されている商品です！スティーブ1体の出品ですので、ご注意下さい！ホットトイズの正規品です！フィギュア稼働や破損もなく問題ありません。付属品等も全てあります。※シールドのベルト部分金具の部分が折れてしまっています。ですが、飾る分には問題はありませんので、私もシールドうまく持たせて飾っていました！ご安心下さい！注意点だけご了承の上、ご購入よろしくお願い致します！もうこれ値下げ限界です。すいません。#キャプテン・アメリカ ウィンターソルジャーキャプテン・アメリカ#マーベル#ホットトイズ#フィギュア#アベンジャーズフィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/6
http://narcologia.ru/goods/approximate754320.html
http://narcologia.ru/goods/seamless207029.html
http://narcologia.ru/goods/revamp515622.html
ホットトイズ スティーブ・ロジャース
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