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ホットトイズ　スティーブ・ロジャース
商品番号 A81193523594
商品名

ホットトイズ　スティーブ・ロジャース
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホットトイズから発売されたキャプテンアメリカと2体セットで販売されている商品です！スティーブ1体の出品ですので、ご注意下さい！ホットトイズの正規品です！フィギュア稼働や破損もなく問題ありません。付属品等も全てあります。※シールドのベルト部分金具の部分が折れてしまっています。ですが、飾る分には問題はありませんので、私もシールドうまく持たせて飾っていました！ご安心下さい！注意点だけご了承の上、ご購入よろしくお願い致します！もうこれ値下げ限界です。すいません。#キャプテン・アメリカ　ウィンターソルジャーキャプテン・アメリカ#マーベル#ホットトイズ#フィギュア#アベンジャーズフィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/6
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