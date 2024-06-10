オードリーANN リトルトゥース スウェット

ご覧いただきありがとうございます。サイズXXL公式情報より着丈76cm、身幅62cm少し小さめのサイズ感新品未着用ですが、袋から出して保管していました。完璧な新品をお求めの方は、購入をお控えください。写真は白っぽく見えますが、フラッシュの関係かと思います。色褪せはありません。少々、圧縮しての発送になります。ご了承いただける方でよろしくお願いします。即購入OKです。こちらは値下げ交渉ご遠慮下さい。オードリーオードリーANNリトルトゥース



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