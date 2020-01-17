B'z pleasure2023 ツアーFINAL Tシャツ　2枚組

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人気グループ...B'zTシャツ…Ｍサイズ他サイズ在庫ありコメントにてお問い合わせ下さい。未開封品ですが、規定サイズに合うよう二つ折りにして梱包しますので、折りシワが発生する可能性があります。些細な事が気になる方は、購入をお控え下さい。発送までの日は余裕を持って設定しております。お急ぎの場合、御希望に沿うよう出来る限り24時間以内で発送致しますのでコメントにてお知らせ下さい。(管理番号1015)