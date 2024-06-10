浜辺美波 『20』 豪華版

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商品詳細
浜辺美波写真集「20」 豪華版 限定2000部豪華版7大特典！1サイン入り生写真サインはプリントです。2豪華版限定ポスターカード3特典VR映像①まるで美波のちゃんの愛犬、ぽぷの気分になれる「ただいま、我が家のかわいい子ちゃん」07：024特典VR映像②美波ちゃんの手料理をごちそうしてもらおう！「美波のハッピークッキング」14：415特典VR映像③美波ちゃんのお悩みを一緒に解決してね！「相談してもいいですか？」05：106オリジナルVRビューワー7豪華版限定カバー＆表紙【特典VR映像について】※3・4・5のVR映像は2022年4月30日（金）18:00までの期間限定コンテンツです。→2022年10月31日まで視聴期間が延長になりました。(2021年9月27日情報追加)新品の状態で保存してあります。#浜辺美波#浜辺美波写真集#豪華版#2000部限定
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