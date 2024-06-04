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- GIジョー 人形の置物 題名\"HOMECOMING（帰郷）\"
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商品詳細
2000年にGIジョーで有名なハズブロ社から発売された\"UNFORGETTABLEMILITARYMOMENTS\"シリーズの\"HOMECOMING\"という人形の置物です。戦地から故郷に無事に戻って来た兵士と、その妻か恋人らしき女性が再会し、喜びあっている場面です。シリアルナンバー入りで、GIジョーのトレードマークの頬の傷も兵士の頬にちゃんと付いています。状態等は写真で確認、判断し御検討して頂ければと思います。
http://narcologia.ru/goods/revamp196322.html
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