  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
GIジョー 人形の置物 題名\
商品番号 Y76814052322
商品名

GIジョー 人形の置物 題名\"HOMECOMING（帰郷）\"
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

2000年にGIジョーで有名なハズブロ社から発売された\"UNFORGETTABLEMILITARYMOMENTS\"シリーズの\"HOMECOMING\"という人形の置物です。戦地から故郷に無事に戻って来た兵士と、その妻か恋人らしき女性が再会し、喜びあっている場面です。シリアルナンバー入りで、GIジョーのトレードマークの頬の傷も兵士の頬にちゃんと付いています。状態等は写真で確認、判断し御検討して頂ければと思います。
http://narcologia.ru/goods/revamp196322.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador53806.html
http://narcologia.ru/goods/recommended707590.html
GIジョー 人形の置物 題名\
2023年最新】G I ジョー 人形の人気アイテム - メルカリ
GIジョー 人形の置物 題名\
レトロコレクション3.75
GIジョー 人形の置物 題名\
GIジョー 人形の置物 題名\
GIジョー 人形の置物 題名\
ハズブロ G.I.ジョー GIジョー 25周年 モーター・ソルジャー ...
GIジョー 人形の置物 題名\
WEB限定カラー マンモス牙彫り 美人彫刻 置物 彫刻/オブジェクト ...
GIジョー 人形の置物 題名\
ファッションデザイナー 石膏像 アポロ アポロン 彫刻/オブジェクト ...
GIジョー 人形の置物 題名\
レトロコレクション3.75
GIジョー 人形の置物 題名\
GIジョー 人形の置物 題名\
GIジョー 人形の置物 題名\
ファッションデザイナー 石膏像 アポロ アポロン 彫刻/オブジェクト ...
GIジョー 人形の置物 題名\
全てのアイテム 中国古美術/清時代柘植如意置物・共箱 B—001 彫刻 ...
GIジョー 人形の置物 題名\
ファッションデザイナー 石膏像 アポロ アポロン 彫刻/オブジェクト ...
GIジョー 人形の置物 題名\
ファッションデザイナー 石膏像 アポロ アポロン 彫刻/オブジェクト ...
GIジョー 人形の置物 題名\
Amazon.co.jp: SUPER7 GIジョー W4 コブラ 女性トルーパー ロングヘア ...
GIジョー 人形の置物 題名\
最新コレックション DYNASTY ASTRA 森窪龍己 DRAGOON3.5 DARTS ダーツ ...
GIジョー 人形の置物 題名\
タカラ ニューGIジョー 海兵隊 ひげのGIジョー 当時物 フィギュア 1/6 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru