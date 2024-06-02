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セルマー アルトサックス SERIE II
商品番号 D95867152430
商品名

セルマー アルトサックス SERIE II
ブランド名 セルマー
特別価格 税込 83,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セルマーのアルトサックス彫刻有りです。17年前に高校の部活動で使う為購入。2年程使い、その後はたまに音を出して、最後に音を出したのは5年ほど前です。購入時、50万ほど卒業してからは調整等していません。マウスピース、未開封のリード、ストラップもお付けします。不要な場合はおっしゃってください^^わたしの青春…思い出のサックスですが、なかなか使用する機会がないので大切に使っていただける方にお譲りします。細かいキズやメッキの剥がれ等ありますが、どうぞよろしくお願いします。サックス本体のキャップは紛失しました。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome61143.html
http://narcologia.ru/goods/encourage471872.html
http://narcologia.ru/goods/browse694891.html
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