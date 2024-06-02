WDCC ディズニー ピーターパン 海賊船 ジョリーロジャー号 オーナメント

WDCC（ウォルト・ディズニー・クラシック・コレクション）で製造された陶器製のオーナメントです。WDCC特有の精巧な作りが特徴です。本体サイズ：高さ約8.5cm横幅約7.5cm奥行約4cm素材：陶器製レジン付属品：専用箱・証明書コンディション：傷や汚れなど無く良い状態です。他にも海外商品を中心に出品していますので良ければ見ていってください♪ →→→ #MRアイテム一覧はこちら ←←←★購入について・即購入OK・早い者勝ちです♪・コメントでやり取り中であっても先にご購入いただいた方を優先いたします。・取り置きは対応いたしかねます。・深夜早朝の購入もお気になさらずにご購入ください。★発送について・安心の匿名配送にてお送りいたします。・プチプチや緩衝材などで防水・衝撃に配慮しています。・リサイクルとして梱包材を再利用させていただく場合もございます。・決済いただいてから１～２日以内（48時間以内）の発送を心がけています。※旅行中・帰省中などで発送が遅れる場合がありますのでその際はご容赦ください。★あんしんの保証についてお品物を受け取り後に、破損や使えないなど明らかな初期不良品がございましたら、全額を返金させていただきます。その際はご評価いただく前にご連絡ください。皆様にご満足いただけるよう、迅速かつ丁寧で気持ちの良いお取引をご提供いたします(^^♪



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