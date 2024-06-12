種類···茶道具利休好写、輪島塗の四方棚です。サイズ天板縦約40㎝横約52.5㎝地板縦約36.5㎝横約41.7㎝高さ約45㎝経年保存品ですがきれいです。目立ったイタミはありません。天板裏に花押があります。共箱に「塗師芳斎」印、箱裏に「利休形真塗四方棚」「宗伴」とあります。共箱付。この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載している悪質な業者がいます。お気をつけ下さい。



利休好写 輪島塗 塗師 芳斎作 四方棚(組立式）美品 共箱 茶道具 送料込 ...



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茶器/茶道具 お棚】 桐 四方棚 角 利休好写し 小林幸斎作 組立式 炉用 ...



茶道具 漆塗 茶箱 茶碗 棗など 七点 一式 M 5630-



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【茶道具】鈴谷鉄五郎作 棗 あやめ-



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