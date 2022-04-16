YAMAHA フルート　YFL-411 ケース付き

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。コメントなし即購入も可能です。■商品■YAMAHAヤマハフルート YFL-411シリアルナンバー013494Eメカ付きハードケース、ソフトケース付き■状態■動作確認済みです。使用に伴う多少の小傷、くすみ等はございます。写真にてご確認ください。写真に写っているものが全てになります。中古品であることをご理解の上、ご購入をお願い致します。#yamaha#ヤマハ#yamahaフルート#ヤマハフルート#フルート#yfl411#りんごの出品
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