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- BLEACH額装高精細複製原画 No.1 \u003cBLEACH EX.\u003e 受注販売商品
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商品詳細
『BLEACH』額装高精細複製原画No.1\u003cBLEACHEX.\u003eBLEACH展受注販売商品2022年にBLEACH原画展 大阪会場で受注販売されていたものになります。数ヶ月部屋で飾っておりましたが、その後購入時のダンボールに戻して、保管しておりました。日焼け、目立った傷、汚れは見受けられません。非常に綺麗な状態だと思います。禁煙かつペットも飼っておりませんので匂い移りもありません。中古品になりますのでご理解頂けましたらご購入お願い致します。#BLEACH#複製原画
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