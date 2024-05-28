オールド　ノリタケ　風景画　ラブィエと小皿六枚

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オールドノリタケ 夕焼け風景画 変形長皿 - 生活骨董と古布の ...



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オールドノリタケ・湖畔の風景・１９１１年〜１９４１年・米国輸出・１５.８cm | フリマアプリ ラクマ



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ご覧いただきまして有り難うございます。オールドノリタケのラブィエとその小皿六枚です。美しい風景画でございます!秋の澄んだ空気の中 夕景の美しさにとけ込んでいくような幸せ感を眺めては愉しんでおりました。ガラス棚の中に飾っておりましたので キズ等傷みはありません。百年以上も経っているのにこの輝かしいのは奇跡のようです。ルーツを辿ると輸出商社に行き着きます。森村市左衛門が福沢諭吉のアドバイスで１８７６年に商社［森村組]を東京に創業。ニュヨークに雑貨店[森村ブラザーズ]という店を出したのが始まりでした。やがて世界中に認められられて工夫を重ねてノリタケボーンチャイナを生み出しました。金下盛り の技法で多彩なデザインを発表してきました。大好きになり横浜そごう出向き求めたお品です。１９１６年頃の作品の様です。写真最後にその折の 骨董アンティーク市 のハガキを掲載いたしてあります 85000円の記載も見られます。私の楽しみ代を引かせて頂きこのお値段での出品です。ノリタケファンのお方様又新しくノリタケを好んで下さるお方様に是非ご検討宜しくお願い致します。とても綺麗な状態です。縁の金盛りも剥がれはなく美しいです。#オールドノリタケ#西洋骨董品