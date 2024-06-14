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井上公三氏のシルクスクリーン版画
商品番号 H95278907784
商品名

井上公三氏のシルクスクリーン版画
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 2,485 円
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商品詳細

ご覧いただき有難うございます。井上公三氏シルクスクリーン版画作品名「petitfoirs」本人サイン有りエディションNO183/200作品サイズ約16X24.5cm額サイズ約23X32cm。どうぞよろしくお願いします。
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