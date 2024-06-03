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- F52。京浜 デジタル位相 周波数計 DPF-30N
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品★★F52。京浜Keihindensokkiデジタル位相周波数計DPF-30N。通電確認のみ。★★になります。こちらの専門ではないのでそのほかの確認はできていません。使い方がわからないためジャンク品扱いで出品いたします。使い方がわかる人やパーツにお使いになりたい方にはお勧めします。傷や汚れあります。写真をよく確認したうえでご落札お願いします。写真をよく確認したうえでご落札お願いノークレームノーリターンでお願いします。説明・画像の追加、説明の訂正等がある場合が御座いますので、必ず最後までご覧下さい。
http://narcologia.ru/goods/Persia303188.html
http://narcologia.ru/goods/encourage900872.html
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