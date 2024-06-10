天宮こころ 缶バッジ アクスタ カード

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商品詳細
にじさんじ天宮こころ缶バッジアクスタカードwelcome缶バッジ⋯44個にじフェス2022アクスタ⋯2個ぽさんけ3周年アクスタ⋯1個WIXOSS⋯1枚缶バッジは痛バを何回か組んでいたため針が歪んでいたり、少し傷があります。にじフェスのアクスタは土台とアクスタのみとなります。即購入⭕️バラ売り⭕️缶バッジ10個(3000円)〜アクスタ1個(にじフェス：1100円、3周年：1500円)お取り置き⭕️定価以下の値段のためこれ以上の値下げは考えておりません。気になることなどありましたらお気軽にコメントください。
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