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天宮こころ 缶バッジ アクスタ カード
商品番号 X30971491911
商品名

天宮こころ 缶バッジ アクスタ カード
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

にじさんじ天宮こころ缶バッジアクスタカードwelcome缶バッジ⋯44個にじフェス2022アクスタ⋯2個ぽさんけ3周年アクスタ⋯1個WIXOSS⋯1枚缶バッジは痛バを何回か組んでいたため針が歪んでいたり、少し傷があります。にじフェスのアクスタは土台とアクスタのみとなります。即購入⭕️バラ売り⭕️缶バッジ10個(3000円)〜アクスタ1個(にじフェス：1100円、3周年：1500円)お取り置き⭕️定価以下の値段のためこれ以上の値下げは考えておりません。気になることなどありましたらお気軽にコメントください。
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