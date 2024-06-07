鎌倉室町時代 茶道具 雲龍地紋 吊手釜 木箱　（Z2）

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ご覧頂きましてありがとうございます。時代吊手釜で御座います。釜内部錆有り。良い時代感あるお品物です。釜肌目立った大きな傷み無し。サイズ径約14.5㎝×高さ約16.5㎝木箱付#怜以子出品中の釜一覧はこちらその他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。#茶道具#時代#時代釜#筒釜#鉄釜