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イプ　フラダンス楽器　ハワイ
商品番号 O58161168392
商品名

イプ　フラダンス楽器　ハワイ
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フラダンス用の楽器　イプです。現地ハワイにて購入しました。目立つ傷などありません、カビ等ございません。ご確認をよろしくお願い致します。天然素材特有の色合いがあります。色はとても綺麗ですよく響きます、サイズ高さ　約25㎝持ち手首　約22.7cm一番大きな胴体部　約62cm重さ　198g軽めと思います♪自宅で大切に保管となりますので、中古品にご理解いただける方よろしくお願い致します♪フラを辞めた先輩から預かったのフラ用品がいろいろあります♪ご一緒にご購入の場、最大限に値下げ致しますご検討をよろしくお願い致します♪
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