イプ　フラダンス楽器　ハワイ



イプ（Sサイズ・フラ楽器）



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ハワイアン フラ用品 楽器 【イプ】



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イプ (Ipu Heke 'Ole) | ポーマイフラスタジオ



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イプ



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フラ楽器 イプ - 通販 - pinehotel.info



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【基礎から学ぶフラ楽器】イプの基本の叩き方、選び方、扱い方 Hula Implement : Ipu



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フラダンス用の楽器 イプです。現地ハワイにて購入しました。目立つ傷などありません、カビ等ございません。ご確認をよろしくお願い致します。天然素材特有の色合いがあります。色はとても綺麗ですよく響きます、サイズ高さ 約25㎝持ち手首 約22.7cm一番大きな胴体部 約62cm重さ 198g軽めと思います♪自宅で大切に保管となりますので、中古品にご理解いただける方よろしくお願い致します♪フラを辞めた先輩から預かったのフラ用品がいろいろあります♪ご一緒にご購入の場、最大限に値下げ致しますご検討をよろしくお願い致します♪