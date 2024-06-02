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- 未開封新品BT07 スモークスクリーンGT faet.スバルインプレッサ
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますこちらの商品は未開封新品となっております。多少のスレや傷はありますが中身に傷はありません。 20周年 2004年ラリージャパン開催記念 モデルの超希少品
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