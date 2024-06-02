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未開封新品BT07 スモークスクリーンGT faet.スバルインプレッサ
商品番号 C28831140699
商品名

未開封新品BT07 スモークスクリーンGT faet.スバルインプレッサ
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますこちらの商品は未開封新品となっております。多少のスレや傷はありますが中身に傷はありません。　20周年　2004年ラリージャパン開催記念　モデルの超希少品
http://narcologia.ru/goods/organization797062.html
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