BE:FIRST アクリルスタンド　マナトくん

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商品詳細
BE:FIRSTGifted.購入特典のアクリルスタンドです。メンバー:マナトくん開封済み未使用です。袋に入れたまま保存しておりました。傷、汚れ等は見られません。#BE:FIRST#Gifted.
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