ジャンク　BOSS ボス　BR-8 デジタルレコーディングスタジオ

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商品詳細
【商品名】ジャンク BOSSボス BR-8デジタルレコーディングスタジオ【商品内容】本体のみ【商品状態】電源ケーブル無いので、通電、動作確認してません。ツマミ部4箇所取れちゃってます。ジャンク出品になります。簡易アルコール清掃行いました。中古品になりますのでご理解の上ご購入お願いします。その他ご不明な点がございましたらコメントからお願いします。【発送方法】段ボールに入れてらくらくメルカリ便で発送します。#BOSS#ボス
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