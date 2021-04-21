ハローキティ　AKB48コラボ　レア　キーホルダー

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商品詳細
キャラクター···サンリオ目立つ汚れ、傷などはないですが…10年前の物なので、多少黄ばみ、汚れなどあります。自宅にペット、喫煙者居ないです。自宅保管の為、ご理解頂ける方のみの、ご購入よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate460048.html
http://narcologia.ru/goods/recycling39414.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual518446.html
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