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ハローキティ　AKB48コラボ　レア　キーホルダー
商品番号 J84692460666
商品名

ハローキティ　AKB48コラボ　レア　キーホルダー
ブランド名 ハローキティコラボ
特別価格 税込 1,973 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャラクター···サンリオ目立つ汚れ、傷などはないですが…10年前の物なので、多少黄ばみ、汚れなどあります。自宅にペット、喫煙者居ないです。自宅保管の為、ご理解頂ける方のみの、ご購入よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate460048.html
http://narcologia.ru/goods/recycling39414.html
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