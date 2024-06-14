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ライザのアトリエ～常闇の女王と秘密の隠れ家～リラ(リラ・ディザイアス)1/7完成品フィギュア[アルター]プロフィールの確認よろしくお願いします。コレクション整理のため出品します。予約購入した正規品です。・中古品、開封品・目立った傷などはありません。開封後直射日光を避けデトロフなどに入れ１ヶ月～３ヶ月ほど飾っていた物です。傷などは写真から判断して下さい。素人保管なので神経質な方は購入を控えて下さい。値引き交渉も多少なりとしますが、過度の値引きは基本的お断りします。※専用ページはトラブル防止のためお作り出来ません。早い者勝ちです。121(確認用)