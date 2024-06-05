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美品イスタンブール　アゴップ　22インチ　ジャズライドシンバル　メルルイスモデル
商品番号 H82549712037
商品名

美品イスタンブール　アゴップ　22インチ　ジャズライドシンバル　メルルイスモデル
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 26,910 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イスタンブール　ジャズライドシンバルかなり大きい22インチのライドです。サスティンが美しく、細かな粒も表現されています。Amazonでは品切れです（R05.8現在）昨年の11月に、Amazonで購入しました。バンドのドラマーに『ジャズシンバルならイスタンブール！』と教わり、初心者なのに勢いで買ってしまいましたが、ちょっと私には扱いきれないので、上手な方、イスタンブールが好きな方にお譲りしたいと思います。種類···ライドシンバルレベル···上級者種類···ライドシンバル箱は撮影用です
http://narcologia.ru/goods/preference584238.html
http://narcologia.ru/goods/injure578867.html
http://narcologia.ru/goods/smear333104.html
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