美品イスタンブール　アゴップ　22インチ　ジャズライドシンバル　メルルイスモデル

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イスタンブール ジャズライドシンバルかなり大きい22インチのライドです。サスティンが美しく、細かな粒も表現されています。Amazonでは品切れです（R05.8現在）昨年の11月に、Amazonで購入しました。バンドのドラマーに『ジャズシンバルならイスタンブール！』と教わり、初心者なのに勢いで買ってしまいましたが、ちょっと私には扱いきれないので、上手な方、イスタンブールが好きな方にお譲りしたいと思います。種類···ライドシンバルレベル···上級者種類···ライドシンバル箱は撮影用です