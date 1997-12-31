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XJAPAN ラストライブ 　メモリアルウォッチ　未使用
商品番号 T78200625393
商品名

XJAPAN ラストライブ 　メモリアルウォッチ　未使用
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラストライブで予約販売されたものです。XJAPAN　MemorialWatchTheLastLive1997.12.31TokyoDomeライブグッズ　メモリアルウォッチ　フラッシュ時計時計は試しに１度身に着けたくらいだと思います。昔すぎて記憶が曖昧ですみません(^_^;)長年の保管で本体は変色してます。ラバーのところは少しベタついてます。外側の透明なプラスチックカバーも箱にも破れやキズ等あります。写真にて確認して下さい。当時同封された取扱説明書はあります。時計表面のフィルムは付いたままです。電池は切れていますので、時計としての機能は不可だと思います。ご了承下さい。あくまでコレクションとして。細かい事を気にされる方、神経質な方はお控えください。
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