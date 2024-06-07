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- ホロライブ「白銀ノエル」抱き枕カバー【BOOTH限定】
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商品詳細
【状態】未開封品暗所保管ペット 無喫煙 無【注意事項】・個人で保管していましたので、過度に状態を気にされる方は購入をご遠慮ください。・梱包の都合上、シワができる可能性があります。ご了承ください。・基本的に購入された後に梱包をします。梱包サイズの都合上、配送方法を『ゆうゆうメルカリ便』に変更する場合があります。その際には確認をいたします。
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