渡辺翔太 アクスタ 第一弾 第二弾 第三弾 まとめ売り

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。1弾2弾のみ袋なしです。3つとも外に持ち出したりしているため細かなスレや汚れある可能性ございますので完璧を求める方や神経質な方はご遠慮願います。発送は丁寧にプチプチに包んで割れないよう発送致します。今のところお値下げは考えていませんのでそれ以外でご不明点ございましたらコメントお願いしますm(__)m
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