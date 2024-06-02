希少 ルーマニア コロンド 飾り皿 Máthé Dénes 作

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商品詳細
ルーマニアの陶器の名産地、トランシルヴァニア地方コロンド(korond)の飾り皿です。素朴な素焼きの皿に伝統の藍色の絵柄。ハンドペイントです。MáthéDénesは花鳥文をモチーフにした作品に長けているようです。直径212ｍｍ高さ32ｍｍです。共箱はありません。レア レトロ アンティーク 花鳥文 飾り皿 ルーマニア 昭和レトロ コロンド タペストリー 骨董品 ヴィンテージ 工芸品 民芸品#コロンド#korond#トランシルヴァニア#ルーマニア#Máthé_Dénes#飾り皿#花鳥文#工芸品#民芸品#ヴィンテージ#レトロ#昭和レトロ#大正浪漫#大正ロマン#レア#アンティーク#値下げカラー...ブルー\u0026ホワイト種類...飾り皿
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