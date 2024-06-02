パオジアンEX デッキ

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。パオジアンEXデッキ早くも環境を蹂躙しているパオジアンデッキです。レギュレーションE以上で構成したパオジアンEXデッキです。☆綺麗な状態のものを使用していますが、見落としがある可能性もございます。その為、プレイ用でお願い致します。※大きな傷等はまず無いと思います。また、ミラー仕様や絵柄が違う場合もございます。ご了承ください。※バラ売り不可です。☆発送\u0026梱包について(後半の写真参照)100均のものですがカードは1枚1枚スリーブに入れます。デッキケースに入れる(デッキケースは在庫状況により異なります。)。➡︎パチビニで包む(防水対策)➡︎梱包材を入れたゆうパケットプラスで発送。出品しているデッキを一覧で見れます↓SOLDOUTのものも同じ金額で作成可能です。#ネッコのポケカデッキよろしくお願いいたします。#パオジアン#パオジアンデッキ#最新デッキ#デッキ
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