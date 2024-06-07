【超貴重】プロレス 夢のオールスター戦　パンフレット 猪木 馬場



Amazon.co.jp: 8.26プロレス夢のオールスター戦 パンフレット ...



プロレス夢のオールスター戦（1979年8月26日 日本武道館）パンフレット ...



夢のオールスター戦 パンフレット 緊急増刊号 完全詳報号 猪木 馬場 ...



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中京スポーツ プロレス 夢のオールスター戦 馬場/猪木(BI砲)vsA ...



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東京スポーツ新聞社創立20周年記念 プロレス夢のオールスター戦 ...



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プロレス夢のオールスター戦パンフレット・馬場・猪木・ブッチャ ...



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馬場vs猪木か、B・I砲か？「プロレス夢のオールスター戦」が実現する ...

昭和54年(1974年)8月26日開催の、プロレス夢のオールスター戦のパンフレットです。新日本プロレス，全日本プロレス，国際プロレスが参加。アントニオ猪木,ジャイアント馬場をはじめ、若かりし頃のレスラー達の貴重な記録としてもお楽しみ頂けるかと思います。A4判サイズで全24ページです。破れ,ページ抜けなどはございませんが、折れや傷み,紙の汚れは多少ございます(目立つ部分は写真を付けておりますが、それ以外には無いということではございません)。 それでも40年以上前の品物と考えれば美品の部類に入るかと思いますが、神経質な方のご購入はお控えください。なお、コメント無しで直接ご購入お願い致します。値下げ交渉はお受けしておりませんので、ご了承のほどお願い致します。ジャンル（スポーツ選手）...その他グッズ種別...パンフレット