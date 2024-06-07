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- 【超貴重】プロレス 夢のオールスター戦 パンフレット 猪木 馬場
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商品詳細
昭和54年(1974年)8月26日開催の、プロレス夢のオールスター戦のパンフレットです。新日本プロレス，全日本プロレス，国際プロレスが参加。アントニオ猪木,ジャイアント馬場をはじめ、若かりし頃のレスラー達の貴重な記録としてもお楽しみ頂けるかと思います。A4判サイズで全24ページです。破れ,ページ抜けなどはございませんが、折れや傷み,紙の汚れは多少ございます(目立つ部分は写真を付けておりますが、それ以外には無いということではございません)。 それでも40年以上前の品物と考えれば美品の部類に入るかと思いますが、神経質な方のご購入はお控えください。なお、コメント無しで直接ご購入お願い致します。値下げ交渉はお受けしておりませんので、ご了承のほどお願い致します。ジャンル（スポーツ選手）...その他グッズ種別...パンフレット
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