「らんま1/2 コレクションクリアファイル」

商品解説■こちらの商品は、「らんま1/2コレクションクリアファイル」の全16種セットとなります。『らんま1/2』より、コレクションクリアファイルが登場です。持ち運びしやすいA5サイズなので、学校やオフィスなど色々な所でお使いいただけます。外箱は経年劣化あります。ファイルに関しては、未使用品です。開封済みの為未使用に近いにしています。中古品ご理解いただける方ご購入下さい。全種類はレアなお品物です。バラ売り不可です。即購入可です。【商品詳細】＜セット内容＞集合集合(4人)/乱馬＆良牙＆ムース早乙女らんま/らんま＆良乱馬＆らんま＆あかね\u0026Pちゃん早乙女らんま乱馬＆良牙/馬＆あかね響良牙/らんま\u0026Pちゃんらんま＆あかね早乙女玄馬らんま\u0026玄馬(パンダ)/早乙女らんまシャンプー乱馬＆あかね集合(リース)/早乙女らんま九能帯刀/早乙女乱馬乱馬\u0026らんま集合(ナルト)/早乙女らんまサイズ：A5(約220x153mm）素材：PP（C)高橋留美子/小学館