ODB-3 Bass Over Drive Dr.Lake MOD

ボスのベースオーバードライブです。引っ越しにつき機材整理をするため出品します。Dr.LAKEモディファイです。ライブやセッションでレギュラーで使っていましたので使用感があります。写真をご確認ください。美品をお求めの方は購入をお控えください。箱が付きます。ODB-3BassOverDriveBOSS#BOSS#ODB_3BassOverDrive種類...エフェクター・プロセッサー



