VOX pathfinder 10 V9106 ギターアンプ

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VOXヴォックスコンパクト ギターアンプpathfinder10V9106状態 目立った傷汚れ等無く綺麗だと思い ます。写真参考お願いします 音出し動作確認済みですサイズ w380×d170×h260重量4.8kg除菌清掃済み写真にある物が全てです中古品のため細かな汚れ等ご理解下さい。プチプチに包んでダンボールで発送致します。まだまだ使えるVOXアンプいかがでしょう24時間以内に発送致します。ギターアンプVOX