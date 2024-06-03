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VOX pathfinder 10 V9106 ギターアンプ
商品番号 Y14324695192
商品名

VOX pathfinder 10 V9106 ギターアンプ
ブランド名 ヴォックス
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VOXヴォックスコンパクト　ギターアンプpathfinder10V9106状態　目立った傷汚れ等無く綺麗だと思い　　　　　ます。写真参考お願いします　　　音出し動作確認済みですサイズ　w380×d170×h260重量4.8kg除菌清掃済み写真にある物が全てです中古品のため細かな汚れ等ご理解下さい。プチプチに包んでダンボールで発送致します。まだまだ使えるVOXアンプいかがでしょう24時間以内に発送致します。ギターアンプVOX
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