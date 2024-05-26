30日朝9時迄！ 最終50000円！　YAMAHA　STAGEA 　ELB-02

※下見、見学大歓迎です！※【発送詳細】大型商品になり発送困難な為、山梨県甲府市の当社倉庫もしくは栃木県佐野市の当社倉庫までお越し頂く直接引取限定です。積込み等はお手伝いさせて頂きますので1人でお越し頂いて大丈夫です。『直接引取限定！！』になりますが地域限定、別途費用で配送可能です！！※以下の地域の方に限ります※配送可能地域・東京、神奈川、埼玉、山梨、栃木県佐野近辺はトラック渡しで配送料金20000円！4tトラックが搬入可能な場所(道路)でトラックから降ろした場所でお渡しとさせて頂きます。ご自宅への搬入はご購入者様でお願いいたします。(最低でも2名必要だと思います)その他の地域のお客様は引取のみになり配送は出来ませんがご相談はさせて頂きますのでコメントいただければと思います。【商品状態】動作確認済みです。USED品ですので使用に伴なう小キズ、擦れ等御座いますが全体的に状態の良い商品です。◆音楽の楽しみが、「基本」から「無限」にひろがっていく。STAGEAのベーシックモデルです。【メーカー】YAMAHA(ヤマハ)【型番】ELB-02【カラー】ホワイト【年式】2017年製【商品内容】本体、譜面板、イス、電源コード、掲載写真にあるのみです。【サイズ】幅111.3㎝×高さ92.4㎝×49.3㎝【質量】50㎏【上鍵盤数】49【上鍵盤数】49【ペダル鍵盤数】20※ご質問は必ずご購入前にコメントにてお願いいたします※ご購入後はお取引を進めさせて頂きますのでご購入後のご質問はキャンセル申請をさせて頂きます。ご理解お願いいたします。A455-9-26-直



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