徳力　純金小判　1枚

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商品詳細
徳力 純金小判重さ:5g大きさ:3.2cm保管時のスレ、キズ、変色などあります。写真をご覧ください。配送方法はゆうパケットプラスの予定です。
http://narcologia.ru/goods/organization845562.html
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