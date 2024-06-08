たまごっち ピース アイカツ 赤外線通信可能

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商品詳細
使用品のため使用感あります電池を入れる部分に若干サビがみられます動作確認済みです
http://narcologia.ru/goods/sucrose703540.html
http://narcologia.ru/goods/Addict860518.html
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