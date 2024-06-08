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たまごっち ピース アイカツ 赤外線通信可能
商品番号 H62595631765
商品名

たまごっち ピース アイカツ 赤外線通信可能
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用品のため使用感あります電池を入れる部分に若干サビがみられます動作確認済みです
http://narcologia.ru/goods/sucrose703540.html
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