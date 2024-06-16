【額装　絵画】薔薇　ブラック　インテリア　おしゃれ　やよい　飾り絵

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ご観覧いただきありがとうございます。実家の片付けをしていた際に出てきました。今後、使用する予定がない為、出品致します。▪️商品：絵画▪️作者：やよい！？▪️サイズ：（約）素人採寸の為絵画 縦/14㎝横/13㎝️額縁 縦/39㎝ 横/30.5㎝ 幅/2㎝▪️状態多少の傷、汚れ等ございます。裏側の紐が切れています。※写真にて、ご確認をお願い致します。※気になる点がある方神経質な方は購入を御遠慮願います。※見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので状態は画像にてご確認後納得の上ご購入をお願いいたします。am