ドリカム ワンダーランド2023 KEITA MARUYAMA BIGTシャツ

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ワンダーランド2023DWL2023×KEITAMARUYAMABIG-Tシャツ(WHITE×BLACK)サイズM史上最強の移動遊園地DREAMSCOMETRUEWONDERLAND2023商品概要DWL2023の衣装デザインを手がける世界的ファッションデザイナー丸山敬太氏と、2023年もコラボレーション！背中の羽は、まるで刺繍のようなエンボス加工のプリント、さらにフロントの羽はワンポイント刺繍で立体的なアクセントに。通常よりワンサイズ大きいビッグシルエットのTシャツです。ライブで1回着用しました。自宅で洗濯をしての出品となります。生地を痛めたくないので、アイロンや乾燥機はかけていません。ネットに入れて洗濯したのみです。猫1を室内飼いしています。会場ごとのグッズの予約購入では、開始当日に完売になりました。普段はLサイズを着用していますが、BIGサイズのためMにしてみました。サイズ感はいい感じでした。よろしければご検討ください。#Tシャツ#ドリカム#ワンダーランド#丸山敬太#ケイタマルヤマ#ワンダーランドケイタマルヤマ#ドリカムグッズ#wonderland