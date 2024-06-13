【販売期間：〜11/6】Slingerland / Radio King

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Slingerland Radio King Snare Drum — Musicians Repair Service Slingerland Radio King Snare Drum — Musicians Repair Service

SLINGERLAND/Late30s-40sNo.128GeneKrupaRadioKing14x8です。今年念願の思いで購入し、一度レコーディングで使ったものの、自分のスタイルとは合わず、泣く泣く出品することにしました。音自体は唯一無二で音乗りも素晴らしく、手放すのは本当に勿体無いのですが、使うべき人が他にいるのではないかと思っております。しかし無理に売りに出そうとは思っておりません。11/6で販売停止しようと思っておりますのでご検討の際はご注意下さい。かなり大昔のスネアですので全体のカバリングの黄ばみやパーツのサビや細かい傷は有るものの、特に大きなダメージや不具合も無く、機能上も特に問題はございません。赤いフェルトのミュートもオリジナルで、ヘッド、スナッピーなど消耗部以外はオリジナルのようです。この機会にぜひご検討ください。※お値下げは受付致しかねます。