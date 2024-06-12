SEVENTEEN ウォヌ say the name ワッペン リストバンド

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商品詳細
17JAPANCONCERTSaythename#SEVENTEENのグッズです。ワッペンとラバーリストバンドのセットです。ワッペンは写真の通り、裏側が元から荒い作りとなっております。※現場で数回装着した以降、自宅保管をしております。※自宅且つ素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。SEVENTEENセブンティーンセブチCARATカラットアルバムHOTドームツアービサンBETHESUNグッズトレカエスクプススンチョルジョンハンハニジョシュアジスジュンホシウォヌウジミンハオディエイトミンギュドギョムソクミンDKスングァンバーノンディノチャンゴセペンミケレンラバーバンドセザネ
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