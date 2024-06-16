ポケモンカード　151 VSTARユニバース　10パック

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○記載はよくお読みください○ポケモンカード#VSTARユニバース 10パック#151 10パック製造番号はバラなので一致しておりません。バラパックなのでお安めに出品しております。これらの確認のコメントはお控えくださいませ。カドショやコンビニ、家電量販店等パック制限のお店で1〜3パック限などをちまちま購入した寄せ集めになります。中身での評価を行う方、良いカードがでないからと、いちゃもんをつけたり低評価をつける方は大変不愉快なので購入しないでください。他サイトでも出品をしております。随時売れたらチェックするようにしておりますが、ダブってしまった場合は購入時間が早い方を優先させていただきますのでご了承くださいませ。ご理解いただける方のみ購入をよろしくお願いいたします☆彡