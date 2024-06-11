

Artisan House/アルチザンハウス/ウォールアート/壁掛け/オブジェ ...



Artisan House/アルチザンハウス/ウォールアート/壁掛け/オブジェ/アート/大型アート/モダン 検:カッシーナ アクタス | Bello powered by BASE



Artisan House/アルチザンハウス/ウォールアート/壁掛け/オブジェ ...



Electron Artisan House アルチザンハウス メタル ウォールアート アート ART オブジェ 壁掛け モダン 北欧 大型 | Bello powered by BASE



アルチザンハウス/ウォールアート/壁掛け/大型アート/モダン-



Electron Artisan House アルチザンハウス メタル ウォールアート アート ART オブジェ 壁掛け モダン 北欧 大型 | Bello powered by BASE



Electron Artisan House アルチザンハウス メタル ウォールアート アート ART オブジェ 壁掛け モダン 北欧 大型 | Bello powered by BASE



アルチザンハウス/ウォールアート/壁掛け/大型アート/モダン | labiela.com



アルチザンハウス/ウォールアート/壁掛け/大型アート/モダン | labiela.com



Artisan House/アルチザンハウス/ウォールアート/希少品/壁掛け/オブジェ/アート/大型アート/モダン 検:ボーコンセプト | Bello powered by BASE



アルチザンハウス ウォールアート オブジェ 壁掛け モダンの通販 by ...



アルチザンハウス/ウォールアート/壁掛け/大型アート/モダン-



Electron Artisan House アルチザンハウス メタル ウォールアート アート ART オブジェ 壁掛け モダン 北欧 大型 | Bello powered by BASE



Artisan House/ウォールアート/壁掛け/オブジェ/定価27万-



アルチザンハウス ウォールアートパネル 壁掛け オブジェ モダン 金属 ...

◎タイトルBello'sSelection☆ArtisanHouse/アルチザンハウス/ウォールアート/壁掛け/オブジェ/アート/大型アート/モダン検:カッシーナアクタス◎実寸サイズ(約)幅:80奥行き:13高さ:80＊単位はcm１番広いところでの計測です。◎コメント今回ご紹介する作品は、様々なサイズのパネルが幾重にも重なった、深い色彩が印象的なオブジェ。直線の集合によるサークルの形成は繊細なバランス感覚あってこそ。油膜のようなカラーリングは素材の味を楽しめ、所々に浮き出るように配置された月面を思わせるパーツが作品に深みや奥行を感じさせます。アイテム名MondoviitemCode/320728◎コンディション中古品のため使用に伴う傷や擦れ等がございますが、まだまだお使い頂ける商品です。写真にて傷等の詳細を必ずご確認ください。当ショップはモダンインテリア、北欧家具、ヴィンテージ品を主に扱っておりますので中古品にご理解のある方のみご購入くださいませ。