アルセウスvstar ur

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらアルセウスvsterのURです。自引きしてから硬質ケースに入れ、大切に保管しておりました。とても綺麗な商品であり、目立つ傷や白欠けなどは見当たりませんが、購入される場合はプレイ用にてお願いいたします。硬質ケースに挟んだまま、プチプチで包み、メルカリ便にて発送します。よろしくお願いいたします。ヴイユニvstarユニバースブイスターユニバースアルセウスvアルセウスvstarアルセウスurポケカ
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