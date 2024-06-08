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アルセウスvstar ur
商品番号 P53257756582
商品名

アルセウスvstar ur
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 3,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらアルセウスvsterのURです。自引きしてから硬質ケースに入れ、大切に保管しておりました。とても綺麗な商品であり、目立つ傷や白欠けなどは見当たりませんが、購入される場合はプレイ用にてお願いいたします。硬質ケースに挟んだまま、プチプチで包み、メルカリ便にて発送します。よろしくお願いいたします。ヴイユニvstarユニバースブイスターユニバースアルセウスvアルセウスvstarアルセウスurポケカ
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