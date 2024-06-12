FRYETTE ( フライエット ) PS-2 POWER STATION

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商品詳細
別メーカーのパワーアンプを導入し使用する機会がなくなったため出品。2017年3月頃に購入しそこから累計で約二年半程度使用しました。最後に動作確認したのは2022年12月頃でその際にヒューズ交換してあります。デジタルアンプ→PS-2→マーシャルキャビというルーティングでしか使用したことはございませんが問題なく音が出てました。持ち運びに使用していたMUSICWORKSのケースもお付けして出品させて頂きます。アンプ種類...パワーアンプ（メインアンプ）
http://narcologia.ru/goods/hesitantly727884.html
http://narcologia.ru/goods/update303095.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce181755.html
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