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FRYETTE ( フライエット ) PS-2 POWER STATION
商品番号 E60666349835
商品名

FRYETTE ( フライエット ) PS-2 POWER STATION
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 31,111 円
在庫状況 あり

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商品詳細

別メーカーのパワーアンプを導入し使用する機会がなくなったため出品。2017年3月頃に購入しそこから累計で約二年半程度使用しました。最後に動作確認したのは2022年12月頃でその際にヒューズ交換してあります。デジタルアンプ→PS-2→マーシャルキャビというルーティングでしか使用したことはございませんが問題なく音が出てました。持ち運びに使用していたMUSICWORKSのケースもお付けして出品させて頂きます。アンプ種類...パワーアンプ（メインアンプ）
http://narcologia.ru/goods/hesitantly727884.html
http://narcologia.ru/goods/update303095.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce181755.html

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